Beşiktaş'tan ayrılan Rachid Ghezzal için çarpıcı bir gelişme yaşandı.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Çaykur Rizespor, bonservisi elinde bulunan Rachid Ghezzal'la anlaşma sağladı.
Cezayirli oyuncu sağlık kontrolünü geçerse; 850 bin euro net ücret + 150 bin euro başarı bonusu kazanacak.
Rize ekibi Ghezzal transferini kısa sürede açıklamaya hazırlanıyor.
BEŞİKTAŞ PERFORMANSI
Beşiktaş'ta 123 maça çıkan Ghezzal, 17 gol, 33 asistlik performansla oynamıştı. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 2 milyon euro olarak gösteriliyor.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Çaykur Rizespor, bonservisi elinde bulunan Rachid Ghezzal'la anlaşma sağladı.
Cezayirli oyuncu sağlık kontrolünü geçerse; 850 bin euro net ücret + 150 bin euro başarı bonusu kazanacak.
Rize ekibi Ghezzal transferini kısa sürede açıklamaya hazırlanıyor.
BEŞİKTAŞ PERFORMANSI
Beşiktaş'ta 123 maça çıkan Ghezzal, 17 gol, 33 asistlik performansla oynamıştı. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 2 milyon euro olarak gösteriliyor.