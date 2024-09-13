Çaykur Rizespor, bonservisi elinde bulunan Rachid Ghezzal'la anlaşma sağladı.

Beşiktaş'ta 123 maça çıkan Ghezzal, 17 gol, 33 asistlik performansla oynamıştı. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 2 milyon euro olarak gösteriliyor.

Beşiktaş'tan ayrılan Rachid Ghezzal için çarpıcı bir gelişme yaşandı.Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre;Cezayirli oyuncu sağlık kontrolünü geçerse; 850 bin euro net ücret + 150 bin euro başarı bonusu kazanacak.Rize ekibi Ghezzal transferini kısa sürede açıklamaya hazırlanıyor.