Rachid Ghezzal Süper Lig'de kalıyor

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, bonservisi elinde bulunan Rachid Ghezzal'la anlaşmaya vardı.

, Fotoğraf; AA
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Rachid Ghezzal Süper Lig'de kalıyor
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13 Eylül 2024 12:27
Son güncelleme 13 Eylül 2024 13:39
Beşiktaş'tan ayrılan Rachid Ghezzal için çarpıcı bir gelişme yaşandı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Çaykur Rizespor, bonservisi elinde bulunan Rachid Ghezzal'la anlaşma sağladı.

Cezayirli oyuncu sağlık kontrolünü geçerse; 850 bin euro net ücret + 150 bin euro başarı bonusu kazanacak.

Rize ekibi Ghezzal transferini kısa sürede açıklamaya hazırlanıyor.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Beşiktaş'ta 123 maça çıkan Ghezzal, 17 gol, 33 asistlik performansla oynamıştı. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 2 milyon euro olarak gösteriliyor.

 
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