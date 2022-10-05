Beşiktaş'ta forma giyen Rachid Ghezzal, Fenerbahçe derbisindeki etkinliğiyle taraftarların beğenisini kazanmıştı. Ghezzal, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
GHEZZAL'DAN PAYLAŞIM
Ghezzal, el ele tutuşan iki Beşiktaşlı taraftarın fotoğrafını paylaştı. Taraftarların Ghezzal ve Rosier formasını giymiş olması ise dikkati çekti.
TARAFTARLARIN BEĞENİSİNİ KAZANDI
Öte yandan Ghezzal'ın paylaşımında sanatçı Nilüfer'in Son Arzum adlı şarkısını kullanması siyah-beyazlı taraftarların da beğenisini kazandı.
GİRESUNSPOR MAÇINDA OYNAYACAK MI?
Derbi maçta 72. dakikada oyuna giren Rachid Ghezzal'ın Giresunspor maçında oynaması için ise seferberlik ilan edildi. Ismael, Cezayirli futbolcuya çok güveniyor.
GHEZZAL'DAN PAYLAŞIM
Ghezzal, el ele tutuşan iki Beşiktaşlı taraftarın fotoğrafını paylaştı. Taraftarların Ghezzal ve Rosier formasını giymiş olması ise dikkati çekti.
TARAFTARLARIN BEĞENİSİNİ KAZANDI
Öte yandan Ghezzal'ın paylaşımında sanatçı Nilüfer'in Son Arzum adlı şarkısını kullanması siyah-beyazlı taraftarların da beğenisini kazandı.
GİRESUNSPOR MAÇINDA OYNAYACAK MI?
Derbi maçta 72. dakikada oyuna giren Rachid Ghezzal'ın Giresunspor maçında oynaması için ise seferberlik ilan edildi. Ismael, Cezayirli futbolcuya çok güveniyor.