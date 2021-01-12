Rachid Ghezzal, son 4 yılını 3'e katladı

Beşiktaş'ın sezon başında Leicester City'den kadrosuna kattığı Ghezzal, Hatay maçında yaptığı iki asist ile yine kalitesini gösterdi. Beşiktaş formasıyla 11 maçta 8 asiste ulaşan Ghezzal, yükselen performansıyla da son üç yılını şimdiden katladı.
Geçmiş üç sezonda Monaco, Leicester City ve Fiorentina ile 79 maça çıkan tecrübeli futbolcu, bu müsabakalarda 4 asist yapabilmişti. Ghezzal'ın bu performansı da "Bonservisi alınacak mı?" sorusunu akıllara getirdi.
Geçmiş üç sezonda Monaco, Leicester City ve Fiorentina ile 79 maça çıkan tecrübeli futbolcu, bu müsabakalarda 4 asist yapabilmişti. Ghezzal'ın bu performansı da "Bonservisi alınacak mı?" sorusunu akıllara getirdi.