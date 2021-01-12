Rachid Ghezzal, son 4 yılını 3'e katladı

Leicester City'den kiralanan Cezayirli futbolcu, 11 maçta 8 asiste imza atarken, son üç sezonda 3 farklı takımda sadece 4 asist yapmıştı

Haber; Sabah
Abone Ol
Rachid Ghezzal, son 4 yılını 3'e katladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Ocak 2021 09:22
Beşiktaş'ın sezon başında Leicester City'den kadrosuna kattığı Ghezzal, Hatay maçında yaptığı iki asist ile yine kalitesini gösterdi. Beşiktaş formasıyla 11 maçta 8 asiste ulaşan Ghezzal, yükselen performansıyla da son üç yılını şimdiden katladı.

Geçmiş üç sezonda Monaco, Leicester City ve Fiorentina ile 79 maça çıkan tecrübeli futbolcu, bu müsabakalarda 4 asist yapabilmişti. Ghezzal'ın bu performansı da "Bonservisi alınacak mı?" sorusunu akıllara getirdi.




Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için