Rachid Ghezzal sertlik kurbanı

Beşiktaş'ta sakatlığı atlatmasının ardından geri dönen Ghezzal, Yeni Malatyaspor maçında rakip futbolcuların faullerine kaldı ve sert oyun karşısında etkili olamadı.

, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Rachid Ghezzal sertlik kurbanı
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03 Mart 2021 09:35
Rachid Ghezzal
Rachid Ghezzal
Beşiktaş
Kara Kartal'da bu sezon yaptığı 10 asistle bu alanda Süper Lig'in en başarılı ismi olan Rachid Ghezzal, kalçasındaki sakatlığı atlatmasının ardından takıma geri dönmüştü.

Denizlispor mücadelesinde riske edilmeyen Cezayirli kanat oyuncusu, dün akşamki karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Maç boyunca Yeni Malatyalı futbolcuların faullerine maruz kalan Ghezzal, sert oyun karşısında etkili olamadı..



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