Rachid Ghezzal sertlik kurbanı

Kara Kartal'da bu sezon yaptığı 10 asistle bu alanda Süper Lig'in en başarılı ismi olan Rachid Ghezzal, kalçasındaki sakatlığı atlatmasının ardından takıma geri dönmüştü.
Denizlispor mücadelesinde riske edilmeyen Cezayirli kanat oyuncusu, dün akşamki karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Maç boyunca Yeni Malatyalı futbolcuların faullerine maruz kalan Ghezzal, sert oyun karşısında etkili olamadı..
Denizlispor mücadelesinde riske edilmeyen Cezayirli kanat oyuncusu, dün akşamki karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Maç boyunca Yeni Malatyalı futbolcuların faullerine maruz kalan Ghezzal, sert oyun karşısında etkili olamadı..