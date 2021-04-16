Rachid Ghezzal: 'Şampiyonluk için savaşacağız'

Beşiktaşlı futbolcu Rachid Ghezzal, Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Şampiyon olmak için savaşmaya devam edeceklerini ifade eden Ghezzal, "Bugün 2 önemli puanı kaybettik ama futbolda bunlar var. Normale göre kötü oynadık, 3 puanı açıkçası hak etmedik. Kafamızı kaldırıp birlikte olacağız, hedefimize odaklanacağız. Önemli olan da bu. "Başından beri şampiyonluğa inanıyoruz. Şampiyon olmak için oynuyoruz ve hala aynı duyguya sahibiz. Şampiyonluk için savaşmaya devam edeceğiz" dedi.



