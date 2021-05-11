Rachid Ghezzal: 'Şampiyon biz olacağız'

Beşiktaşlı futbolcu Rachid Ghezzal, Karagümrük'e 2-1 kaybettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Taraftar için ellerinden geleni yapacaklarını söyleyen Ghezzal, "Kaybettik bugün. Benim gol atmış olmam hiçbir anlam ifade etmiyor. Kafamızı dik tutmalı, son maçımıza bakmalıyız. Kendimiz ve taraftarımız için her şeyi vereceğiz." dedi.



Şampiyonluğu istediklerini söyleyen Cezayirli, "Çok da konuşacak bir şey yok. Olay basit. Hesap kitap yok. Yenersek şampiyonuz. Yenip şampiyon olacağız. İnşallah kupada da galip gelip şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.



