Rachid Ghezzal: "Şampiyon biz olacağız"

Karagümrük'e 2-1 yenilen Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal, maçın ardından açıklamalar yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Rachid Ghezzal: 'Şampiyon biz olacağız'
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11 Mayıs 2021 23:01
Rachid Ghezzal
Rachid Ghezzal
Beşiktaş
Beşiktaşlı futbolcu Rachid Ghezzal, Karagümrük'e 2-1 kaybettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Taraftar için ellerinden geleni yapacaklarını söyleyen Ghezzal, "Kaybettik bugün. Benim gol atmış olmam hiçbir anlam ifade etmiyor. Kafamızı dik tutmalı, son maçımıza bakmalıyız. Kendimiz ve taraftarımız için her şeyi vereceğiz." dedi.

Şampiyonluğu istediklerini söyleyen Cezayirli, "Çok da konuşacak bir şey yok. Olay basit. Hesap kitap yok. Yenersek şampiyonuz. Yenip şampiyon olacağız. İnşallah kupada da galip gelip şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.


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