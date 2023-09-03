Rachid Ghezzal sahalara döndü

Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Rachid Ghezzal uzun süre sonra sahalara döndü.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Rachid Ghezzal sahalara döndü
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03 Eylül 2023 22:34
Geçen sezon yaşadığı uzun süreli sakatlığın ardından bu sezona da sakatlıkla başlayan Rachid Ghezzal, 4,5 ay sonra sahalara döndü.

Sezon başı kampının son günlerinde sakatlık yaşayan tecrübeli oyuncu, ailesinin geride kalan günlerde yaşadığı trafik kazası sonrası bir süre Fransa'da kaldı.

Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Ghezzal, 88. dakikada Gedson Fernandes'in yerine oyuna dahil oldu.

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