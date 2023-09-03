Rachid Ghezzal sahalara döndü

Geçen sezon yaşadığı uzun süreli sakatlığın ardından bu sezona da sakatlıkla başlayan Rachid Ghezzal, 4,5 ay sonra sahalara döndü.
Sezon başı kampının son günlerinde sakatlık yaşayan tecrübeli oyuncu, ailesinin geride kalan günlerde yaşadığı trafik kazası sonrası bir süre Fransa'da kaldı.
Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Ghezzal, 88. dakikada Gedson Fernandes'in yerine oyuna dahil oldu.
Sezon başı kampının son günlerinde sakatlık yaşayan tecrübeli oyuncu, ailesinin geride kalan günlerde yaşadığı trafik kazası sonrası bir süre Fransa'da kaldı.
Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Ghezzal, 88. dakikada Gedson Fernandes'in yerine oyuna dahil oldu.