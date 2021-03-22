Rachid Ghezzal, sadece Thomas Müller'in gerisinde

'ın yıldızı, Fenerbahçe derbisinde de atılan golde asistini yaparak siyah-beyazlı takımın en önemli hazırlayıcısı olma özelliğini sürdürdü.Cezayirli yıldız, bu sezon elde ettiği istatistiklerle kendi rekorlarını kırarken, Avrupa'da da önemli bir noktaya geldi.Bu sezon 13. asistini Fenerbahçe karşısında yapan Ghezzal, 5 büyük lig ve Süper Lig ele alındığında en çok asist yapan 2. oyuncu oldu.Avrupa'da asist krallığının zirvesinde ise 14 asist yapan Bayern Münih'in yıldızı Thomas Müller yer alıyor.