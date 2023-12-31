Rachid Ghezzal özür diledi

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan ancak son antrenmanda takımla birlikte çalışan Rachid Ghezzal'ın özür dilediği öğrenildi.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
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Rachid Ghezzal özür diledi
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31 Aralık 2023 11:20
Beşiktaş'ın kadro dışında kalan oyuncularından Rachid Ghezzal affedildi.

Takımda gruplaşma olduğunu kabul eden Cezayirli yıldız, bundan sonra böyle bir durum yaşanmaması için ekstra dikkat edeceğini belirterek özür diledi.

Ghezzal'ın idmandaki moralli hâli dikkatlerden kaçmadı.

12 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 12 resmi maça çıkan Rachid Ghezzal bu karşılaşmalarda 1 gol, 3 asistlik skor katkısı sağladı.

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