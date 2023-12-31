Rachid Ghezzal özür diledi

Beşiktaş'ın kadro dışında kalan oyuncularından Rachid Ghezzal affedildi.
Takımda gruplaşma olduğunu kabul eden Cezayirli yıldız, bundan sonra böyle bir durum yaşanmaması için ekstra dikkat edeceğini belirterek özür diledi.
Ghezzal'ın idmandaki moralli hâli dikkatlerden kaçmadı.
12 MAÇA ÇIKTI
Bu sezon Beşiktaş formasıyla 12 resmi maça çıkan Rachid Ghezzal bu karşılaşmalarda 1 gol, 3 asistlik skor katkısı sağladı.
Takımda gruplaşma olduğunu kabul eden Cezayirli yıldız, bundan sonra böyle bir durum yaşanmaması için ekstra dikkat edeceğini belirterek özür diledi.
Ghezzal'ın idmandaki moralli hâli dikkatlerden kaçmadı.
12 MAÇA ÇIKTI
Bu sezon Beşiktaş formasıyla 12 resmi maça çıkan Rachid Ghezzal bu karşılaşmalarda 1 gol, 3 asistlik skor katkısı sağladı.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU