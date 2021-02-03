Rachid Ghezzal: "Keşke gol atsaydım"

Beşiktaş'ın Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldığı maçta asist yapan Rachid Ghezzal, karşılaşmanın ardından görüşlerini paylaştı.

Haber; Sporx.com
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Rachid Ghezzal: 'Keşke gol atsaydım'
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03 Şubat 2021 21:13
Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal, Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın sonrasında konuştu.

Gol atıp kazandırmayı istediğini söyleyen Cezayirli oyuncu, "Böyle takımlara karşı oynamak her zaman zor olur. İlk fırsatta golü buldular. İkinci yarı iyi reaksiyon gösterdik. Bu maçta 1 puan aldık, daha uzun bir yol var. Gole katkı yaptığım için mutluyum. Ancak keşke bir gol de atsaydım ve maçı kazandırsaydım." dedi.



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