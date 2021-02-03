Rachid Ghezzal: 'Keşke gol atsaydım'

Rachid Ghezzal üretiyor;

🥅15 maç 🎯10 asist



🎯Malatyaspor

🎯Fenerbahçe

🎯Kasımpaşa

🎯BB Erzurumspor

🎯Ankaragücü

🎯Sivasspor

🎯🎯Hatayspor

🎯Göztepe

🎯Antalyaspor pic.twitter.com/M9FmIKakh3



— Sporx (@sporx) February 3, 2021

Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal, Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın sonrasında konuştu.Gol atıp kazandırmayı istediğini söyleyen Cezayirli oyuncu, "Böyle takımlara karşı oynamak her zaman zor olur. İlk fırsatta golü buldular. İkinci yarı iyi reaksiyon gösterdik. Bu maçta 1 puan aldık, daha uzun bir yol var. Gole katkı yaptığım için mutluyum. Ancak keşke bir gol de atsaydım ve maçı kazandırsaydım." dedi.