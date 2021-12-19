Rachid Ghezzal: 'Karakter gösterdik!'

Beşiktaş'ın Cezayirli oyuncusu Rachid Ghezzal, 2-2 sona eren Fenerbahçe derbisi sonrası açıklamalarda bulundu.



Ghezzal, "Zor bir maçtı, deplasmanda derbi oynadık. Bu tarz atmosferleri biliyorsunuz. Bu skordan pişmanlıklarımız olacaktır. Fenerbahçe'den daha iyiydik. İki kez geri dönük, bu bir karakter göstergesidir." dedi.



Ghezzal, "Sezon sonuna kadar böyle devam etmeliyiz. İki puan kaybettik, buraya gelibiyet için geldik. Ancak gelecek için iyi sinyaller verdik." ifadelerini kullandı.





İLGİLİ VİDEO