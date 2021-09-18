Rachid Ghezzal: "Karakter gösterdik"

Beşiktaş'ın Antalyaspor'u yendiği maçın ardından Ghezzal konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Rachid Ghezzal: 'Karakter gösterdik'
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18 Eylül 2021 21:20
Beşiktaş'ın Antalyaspor'u 3-2 yendiği maçta galibiyet golünü atan Rachid Ghezzal, karşılaşma sonrasında konuştu.

Karakter göstererek kazandıklarını söyleyen Ghezzal, "Şampiyonlar Ligi dönüşü çok zor bir maç oldu. Sakatlarımız vardı. Necip Uysal ve Mehmet Topal da sakatlandı. Süper bir galibiyet oldu. Karakter gösterdik, kazandık ve mutluyuz." dedi.

Aldıkları galibiyetin önemini vurgulayan Cezayirli futbolcu, "Bu lig gerçekten zor bir lig. Alınan her puan, her 3 puan hesabınıza yazılıyor. 2-0'dan dönmek önemliydi. Bizim de ruhumuzdu. Benim golüm çok önemliydi. Her gol güzeldir ama galibiyeti getirdiğim için mutluyum." ifadelerini kullandı.

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