Rachid Ghezzal, ısınırken orucunu açtı!

Beşiktaş'ın yıldızı Rachid Ghezzal, Hatayspor maçı öncesi iftarını saha ortasında ısınırken açtı.
İstanbul'da akşam ezanının okunmasının ardından Ghezzal, kendisine uzatılan iki hurmayla iftarını açtı. Ghezzal, daha fazla hurma ikramını geri çevirdi ve su içerek iftarını sürdürdü.
Hatayspor'un yıldızı Mame Biram Diouf da saha içerisinde suyla orucunu açtı.
İstanbul'da akşam ezanının okunmasının ardından Ghezzal, kendisine uzatılan iki hurmayla iftarını açtı. Ghezzal, daha fazla hurma ikramını geri çevirdi ve su içerek iftarını sürdürdü.
Hatayspor'un yıldızı Mame Biram Diouf da saha içerisinde suyla orucunu açtı.