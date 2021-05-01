Rachid Ghezzal, ısınırken orucunu açtı!

Beşiktaş'ın yıldızı Rachid Ghezzal, Hatayspor maçı öncesi ısınma hareketlerini yaparken ezan okununca orucunu saha ortasında hurmayla açtı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Rachid Ghezzal, ısınırken orucunu açtı!
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01 Mayıs 2021 20:13
Beşiktaş'ın yıldızı Rachid Ghezzal, Hatayspor maçı öncesi iftarını saha ortasında ısınırken açtı.

İstanbul'da akşam ezanının okunmasının ardından Ghezzal, kendisine uzatılan iki hurmayla iftarını açtı. Ghezzal, daha fazla hurma ikramını geri çevirdi ve su içerek iftarını sürdürdü.

Hatayspor'un yıldızı Mame Biram Diouf da saha içerisinde suyla orucunu açtı.

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