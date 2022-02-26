Rachid Ghezzal: "İnanılmaz bir sezon yaşıyoruz"

Demir Grup Sivasspor'u deplasmanda 3-2 yenen Beşiktaş'ta iki golün sahibi Rachid Ghezzal, karşılaşma sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Rachid Ghezzal: 'İnanılmaz bir sezon yaşıyoruz'
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26 Şubat 2022 21:51
Rachid Ghezzal
Rachid Ghezzal
Beşiktaş
Demir Grup Sivasspor'u deplasmanda 3-2 yenen Beşiktaş'ta iki golün sahibi Rachid Ghezzal, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"İNANILMAZ BİR SEZON YAŞIYORUZ"

İnanılmaz bir sezon yaşadıklarını söyleyen Ghezzal, "Ben takımım adına skora katkı verdiğim için mutluyum. Zor bir maçtı, inanılmaz bir sezon yaşıyoruz. Her zaman son dakikaya kadar mücadele ediyoruz. Önümüzde kupa maçı var, dinleneceğiz ve bizim için hedef olan kupa maçına odaklanacağız" dedi.

"TÜRKİYE'DE UZATMALAR ZORLAYICI OLUYOR"

"Geri çekilince hep zorlanıyorsunuz, buna ne diyeceksin?" sorusuna ise Ghezzal, "Çok konuşuyoruz ama ben de ne olduğunu bilmiyorum. 3 gol attık, rakibimiz geri dönüş yaptı ama 2 gol yedik. Sivas deplasmanında 3 gol atmak çok zordur. VAR'dan gelen penaltılar oldu. Türkiye'de 8-9 dakikaya varan uzatmalar oluyor bu da zorlayıcı oluyor ama kazanmayı başardık ve mutluyuz" cevabını verdi.

"MAÇIN ADAMI ATİBA"

Takım arkadaşı Atiba'ya övgülerde bulunan futbolcu, "Maçın adamı Atiba. Yine çok mücadele etti. Bu yaşta bu kadar koşması ve gole katkı vermesi de çok önemli. Michy'de 2 gol attı ama ben oyumu Atiba'ya kullanıyorum" ifadelerini kullandı.

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