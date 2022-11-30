Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş, Rachid Ghezzal'ın dönüşüne kadar oyun kurucu bir kanat oyuncusu arıyor. Bu gelişme sonrası menajerler pek çok futbolcuyu Beşiktaş'a önerdi.Bu isimlerden sonuncusu Ajax'la sözleşmesini feshettikten sonra yaz transfer döneminde kendisine takım bulamayan Zakaria Labyad oldu.Hollanda doğumlu 29 yaşındaki Faslı oyuncu Nisan ayında geçirdiği diz sakatlığı yüzünden aylarca sakat kaldı. Bu yüzden de Dünya Kupası'nda forma giyme şansı elde edemedi.Labyad'ı Beşiktaş'a öneren İngiliz menajer, siyah-beyazlı yetkililere oyuncunun tüm sağlık raporlarını sundu. Siyah-beyazlıların sağlık heyeti raporları inceleyecek ve sorun çıkmazsa Beşiktaş'ın ayarladığı klinikte sağlık kontrolünden geçecek. Eğer sorun çıkmazsa yapılan kontrollerin ardından İstanbul'a davet edilecek.Oyuncunun menajerinin talebi 6 aylık artı 1 yıllık sözleşme...Zakaria Labyad, 9 Mart 1993'te Hollanda'nın Utrecht kentinde dünyaya geldi.Futbola Elinkwijk altyapısında başlayan oyuncu, daha sonra PSV'nin alt yaş kategorilerinde forma giydi.2012 yazında Sporting'e 900 bin Euro bonservis bedeliyle transfer oldu. Daha sonra kiralık olarak sırasıyla Vitesse ve Fulham'da top koşturdu.2016 yazında Sporting ile sözleşmesi biten Labyad, Ocak 2017'te Utrecht ile sözleşme imzaladı. Burada 1.5 sezon forma giyen oyuncu 6 milyon Euro bonservis bedeliyle Ajax'ın yolunu tuttu.2022 yazında sözleşmesi biten Labyad, bir kulüple anlaşmadı ve bonservisi elinde bulunuyor.29 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 2.5 milyon Euro...