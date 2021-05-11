Rachid Ghezzal'ın menajeri gözaltına alındı

Rachid Ghezzal'ın menajeri Hakan Korkmaz maçın ardından gözaltına alındı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Rachid Ghezzal'ın menajeri gözaltına alındı
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11 Mayıs 2021 23:39
Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçının sona ermesinin ardından yaşanan gerilim stat koridorunda da devam etti.

Karşılaşmanın sona ermesinin ardından Enzo Roco'nun Beşiktaş takımıyla gerginlik yaşamasının ardından siyah-beyazlıların Cezayirli futbolcusu Rachid Ghezzal'ın menajeri Hakan Korkmaz ve Fatih Karagümrüklü oyuncu Alassane Ndao arasında da gerginlik meydana geldi.

Takım otobüslerinin bulunduğu alanda yaşanan gerginlikte Ndao'nun şikayetçi olması üzerine emniyet güçleri Hakan Korkmaz'ı gözaltına alarak statta bulunan polis merkezine götürdüler.


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