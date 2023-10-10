Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal 'İstanbulspor maçında penaltıyı Cenk atmalıydı' dedi ve ekledi. Cenk'in, tribünlerin isteğiyle topu kendisine verdiğini maç sonu öğrendiğini belirten Cezayirli "Penaltı Cenk'in hakkı" dedi.
Beşiktaş'ta 2-0 kazanılan İstanbulspor maçında Cenk Tosun kendi aldığı penaltıyı kullanmaya hazırlanırken tribünlerin isteği üzerine topu Rachid Ghezzal'a vermiş, bu oyuncu da topu ağlara göndermişti.
"CENK'TEN ÇOK UTANDIM"
Cezayirli futbolcu Cenk'in topu kendisine verme nedenini ancak maç sonu öğrendiğini ve duruma çok üzüldüğünü belirterek şunları söyledi:
"Soyunma odasında tercümanımız bana penaltıyı atmam için tribünlerin tezahürat yaptığını anlatınca Cenk'ten çok utandım. Penaltı Cenk'in hakkı. Cenk'in de takımın menfaati için atışı bana ikram etmesi beni müthiş duygulandırdı. Bu olay takım birlikteliğinin örneğidir."
Beşiktaş'ta 2-0 kazanılan İstanbulspor maçında Cenk Tosun kendi aldığı penaltıyı kullanmaya hazırlanırken tribünlerin isteği üzerine topu Rachid Ghezzal'a vermiş, bu oyuncu da topu ağlara göndermişti.
"CENK'TEN ÇOK UTANDIM"
Cezayirli futbolcu Cenk'in topu kendisine verme nedenini ancak maç sonu öğrendiğini ve duruma çok üzüldüğünü belirterek şunları söyledi:
"Soyunma odasında tercümanımız bana penaltıyı atmam için tribünlerin tezahürat yaptığını anlatınca Cenk'ten çok utandım. Penaltı Cenk'in hakkı. Cenk'in de takımın menfaati için atışı bana ikram etmesi beni müthiş duygulandırdı. Bu olay takım birlikteliğinin örneğidir."