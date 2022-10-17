Beşiktaş'ın eski yöneticilerinden Sinan Vardar, 2-2 biten Beşiktaş - Trabzonspor maçı ile ilgili değerlendirmeler yaptı. Vardar'ın yazısının tamamını Fotomaç Gazetesi'ni satın alarak okuyabilirsiniz.



"GHEZZAL'IN SAKAT OYNAMASI CİNAYET"



Beşiktaş, ilk yarıda yanlış sistemde ve bazı futbolcuların aksayışında Trabzonspor karşısında yenik duruma düştü. Tabii ki bu kötü tabloda başrol Valerien Ismael'indi. Josef'in kötü gününde oluşu, Alli'nin oyunu seyredişi takımın eksik mücadele etmesine neden oldu. Ghezzal'ın sakat sakat oynaması ise tam bir cinayet! Ya arkadaş; Cezayirli yıldız sezonu kapatsa, bunun hesabını kim verecek?



"DEĞİŞİKLİKLER OLUMLU ETKİLEDİ"



Madem Weghorst takımın en uzunu; ne işi var ön direkte? Valerien Ismael 67. dakikadan sonra doğru değişikliklerle Beşiktaş'ı ayağa kaldırdı. Cenk ve Gedson Beşiktaş'a hücum zenginliğine taşıdı. Özellikle Cenk'in oyuna girmesiyle 4-4-2'ye dönen siyah-beyazlılar Trabzonspor'a baskıyı kurdu. Demek ki Beşiktaş'ın sistemi 4-4-2'ymiş ama bu olumlu değişiklikler sadece 1 puanı getirdi.



"VALERIEN ISMAEL GEÇ UYANDI"



Montero geçtiğimiz hafta satış listesindeydi, dün oyundaydı, iyi de oynadı. Kulübün futbol planlamacılarına sevgilerimle! 1 puan alan Trabzon sahadan mutlu ayrılan ekip oldu. Ismael'in geç uyanışı Beşiktaş'ı 3 puandan etti.



Ama insan, Fransız teknik adamın geç de oysa uyandığına şükretmeden edemiyor. Ligin 10. haftası olmuş, Ismael'in hala doğru sistem üzerinde yoğunlaşıyor olması biraz garip değil mi?





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