Beşiktaş'ta geldiği günden bu yana başarılı bir performans ortaya koyan Rachid Ghezzal, siyah-beyazlı taraftarların gönlünde de ayrı bir yer tutuyor. Bir Beşiktaş taraftarı, adını Rachid Ghezzal olarak değiştirmek için girişimde bulundu.



TARAFTARIN RACHID GHEZZAL BAŞVURUSU



Veysi Çevik adındaki taraftar, E-devlet üzerinden yaptığı başvuruyu sosyal medya hesabından paylaştı. Taraftar, aynı duyguları paylaştığı Ghezzal ile aynı ismi de paylaşmayı amaçlıyor.



ÖNCEKİ YILLARDAN BİR ÖRNEK



Beşiktaş taraftarları arasında daha önce de isim değişikliği için başvuranlar olmuştu. Manisa'da fanatik Beşiktaş taraftarı 30 yaşındaki Mesut Karasi, oğluna sevdiği takımın adını koydu. Karasi, "En büyük isteğim oğlumun futbolcu olup, Beşiktaş'ta oynaması" ifadelerini kullanmıştı.





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