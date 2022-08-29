Rachid Ghezzal için resmi başvuru

Beşiktaş taraftarlarının Rachid Ghezzal sevgisi farklı bir boyuta taşındı. Fanatik bir taraftar, adını Rachid Ghezzal olarak değiştirmek için başvuru yaptı.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Rachid Ghezzal için resmi başvuru
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Ağustos 2022 10:10
Beşiktaş'ta geldiği günden bu yana başarılı bir performans ortaya koyan Rachid Ghezzal, siyah-beyazlı taraftarların gönlünde de ayrı bir yer tutuyor. Bir Beşiktaş taraftarı, adını Rachid Ghezzal olarak değiştirmek için girişimde bulundu.

TARAFTARIN RACHID GHEZZAL BAŞVURUSU

Veysi Çevik adındaki taraftar, E-devlet üzerinden yaptığı başvuruyu sosyal medya hesabından paylaştı. Taraftar, aynı duyguları paylaştığı Ghezzal ile aynı ismi de paylaşmayı amaçlıyor.

ÖNCEKİ YILLARDAN BİR ÖRNEK

Beşiktaş taraftarları arasında daha önce de isim değişikliği için başvuranlar olmuştu. Manisa'da fanatik Beşiktaş taraftarı 30 yaşındaki Mesut Karasi, oğluna sevdiği takımın adını koydu. Karasi, "En büyük isteğim oğlumun futbolcu olup, Beşiktaş'ta oynaması" ifadelerini kullanmıştı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ