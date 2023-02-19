Beşiktaş, 26 Şubat'ta Antalyaspor ile ligde oynayacağı erteleme maçı öncesi dün prova yaptı.



GHEZZAL VE ROSIER ATTI



Siyah-beyazlılar, Nevzat Demir Tesisleri'nde Ümraniyespor'la hazırlık müsabakası oynadı. Kartal sahadan 2-0 galip ayrılırken, golleri Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier attı.



İYİ OYUNU DİKKAT ÇEKTİ



Sakatlığının ardından uzun süre sonra ilk kez 11'de başlayan ve 45 dakika şans bulan Ghezzal'ın, golle süslediği iyi oyunu dikkat çekti.



