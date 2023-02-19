Rachid Ghezzal golle döndü!

Beşiktaş'ta uzun zamandır sakatlığı süren Rachid Ghezzal, hazırlık maçında oynadığı futbolla göz doldurdu.

, Fotoğraf; AA
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Rachid Ghezzal golle döndü!
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19 Şubat 2023 11:01
Rachid Ghezzal
Rachid Ghezzal
Beşiktaş
Beşiktaş, 26 Şubat'ta Antalyaspor ile ligde oynayacağı erteleme maçı öncesi dün prova yaptı.

GHEZZAL VE ROSIER ATTI

Siyah-beyazlılar, Nevzat Demir Tesisleri'nde Ümraniyespor'la hazırlık müsabakası oynadı. Kartal sahadan 2-0 galip ayrılırken, golleri Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier attı.

İYİ OYUNU DİKKAT ÇEKTİ 

Sakatlığının ardından uzun süre sonra ilk kez 11'de başlayan ve 45 dakika şans bulan Ghezzal'ın, golle süslediği iyi oyunu dikkat çekti. 

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www.hazirol.gov.tr adresinde yayımlanmakta olan ve toplumda afet farkındalığını artırmayı amaçlayan eğitim videolarına da AFAD Acil mobil uygulamasından ulaşılabiliyor.
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