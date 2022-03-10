Rachid Ghezzal gol sorunu için de harekete geçti

Hücum hattındaki bitiricilik sorunu sebebiyle bireysel performansı istatistiklere yansımayan Rachid Ghezzal, saha içinin ardından saha dışında da sorumluluk aldı. Cezayirli futbolcu; takımın hücumcularıyla görüşerek motivasyonlarını korumalarını istedi.

Haber; Fanatik
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Rachid Ghezzal gol sorunu için de harekete geçti
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10 Mart 2022 11:38
Beşiktaş formasıyla son haftalarda ortaya koyduğu etkili performansla dikkat çeken Rachid Ghezzal, hücum hattındaki forvetlerin bitiricilik sorunlarını bir türlü aşamaması sonrasında adeta isyan etti. Son 3 maçta birer gol ve asistle oynayan Cezayirli kanat oyuncusu, bireysel olarak geçen sezonki gibi bir görüntü ortaya koysa da golcülerin skor üretememesi sonrasında pasları teker teker harcanıyor! Bu konuyla ilgili olarak sorumluluk alarak başta Michy Batshuayi olmak üzere Güven Yalçın ve Alex Teixeira'yla görüşen başarılı oyuncunun, şampiyonluk yarışından kopmalarına rağmen takım arkadaşlarından motivasyonlarını bozmayıp sezonu olabildiğince en iyi yerde bitirmek için savaşmalarını istediği belirtildi.

Hedefi Devler Ligi

Beşiktaş formasıyla geçen sezon 31 lig maçında 8 gol ve 17 asistle oynayan Rachid Ghezzal, bu dönem ise 24 karşılaşmada 3 gol atarken 2 de asist yaptı. Deneyimli futbolcu, Galatasaray karşılaşmasıyla birlikte çıkışa geçip sezonu ikinci sırada kapatıp ardından yeni dönemde Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için bütün şanslarını zorlamayı amaçlıyor.

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