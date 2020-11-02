Siyah-Beyazlı formayı ilk kez 3-2 kazanılan Denizlispor deplasmanında giyen Rachid Ghezzal için teknik ekip, "Yüzde 60 hazır" yorumunu yapmıştı.



Ghezzal, Yeni Malatyaspor maçıyla birlikte takımının toplamda ikinci, Vodofone Park'ta da ilk maçında sahne aldı. Atakan, Hasiç ve Gökhan Töre'nin sakatlıkları sebebiyle forma giyemediği mücadelede takımının tek kanat oyuncusu konumundaki Cezayirli futbolcu, bu kez çok daha iyi bir performans gösterdi. Sağ kanatta başladığı mücadelede rakibin aşırı savunma anlayışı sonrasında zaman zaman forvet hattındaki Vincent Aboubakar'a yakın oynayan 28 yaşındaki futbolcu, hücumdaki yaratıcılıkta başrolü oynadı.



Harika bir orta yaptı



Sol ayağını çok etkili kullanan ve şık ortalar yapan tecrübeli futbolcu, 55. dakikada sol taraftan rakip ceza sahası içerisine harika bir orta yaptı ve Larin'e asisti yaparak, takımını öne geçiren golü attı. Böylece Kara Kartal adına ilk asistini yapan yıldız futbolcu, gelecek maçlarda çok daha iyilerini yapacağının da sinyallerini net bir şekilde verdi.



