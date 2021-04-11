Rachid Ghezzal: 'G.Saray sonrası 3 puan çok önemliydi'

Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Erzurumspor'u 4-2 mağlup eden Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.



Galatasaray maçı sonrası 3 puanın öneminin arttığına vurgu yapan Ghezzal, "Zor bir maçtı. Zor oldu. Zemin sıkıntılıydı. Önemli olan eve 3 puanla dönmekti. Şu an Cenk için üzgünüz. Bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz. Galatasaray maçını izledik. Yenersek ne kadar önemli olacağını gördük. Yendik. Yarın da Fenerbahçe maçını izleyeceğiz."



Şampiyonluk yarışını değerlendiren Cezayirli futbolcu, "Şampiyonluk için savaşıyoruz. Sonuna kadar savaşacağız. Elimizde. Elimizde olanı bırakmayacağız." dedi.



