Rachid Ghezzal: "En büyük eksiğimiz tecrübeydi"

Beşiktaş'ın Cezayirli oyuncusu Rachid Ghezzal, Borussia Dortmund maçının ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Besiktas.com.tr
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Rachid Ghezzal: 'En büyük eksiğimiz tecrübeydi'
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16 Eylül 2021 00:14
UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında Beşiktaş ile Alman ekibi Borussia Dortmund karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi konuk ekip Borussia Dortmund 2-1'lik skorla kazandı.

Beşiktaş'ın Cezayirli oyuncusu Rachid Ghezzal maçın ardından değerlendirmeler yaptı.

Ghezzal açıklamasında, "Bizim bu maçta en büyük eksiğimiz tecrübeydi. Golden sonra konsantrasyonumuzu kaybettik. Beşiktaş taraftarları muhteşemdi. Bizi sürekli maçın içinde kalmaya zorladılar." dedi.


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