Rachid Ghezzal: 'En büyük eksiğimiz tecrübeydi'

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında Beşiktaş ile Alman ekibi Borussia Dortmund karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi konuk ekip Borussia Dortmund 2-1'lik skorla kazandı.



Beşiktaş'ın Cezayirli oyuncusu Rachid Ghezzal maçın ardından değerlendirmeler yaptı.



Ghezzal açıklamasında, "Bizim bu maçta en büyük eksiğimiz tecrübeydi. Golden sonra konsantrasyonumuzu kaybettik. Beşiktaş taraftarları muhteşemdi. Bizi sürekli maçın içinde kalmaya zorladılar." dedi.



