Rachid Ghezzal durdurulamıyor!

Süper Lig'in 18. haftasında Hatayspor deplasmanına konuk olan Beşiktaş'ta hücum oyuncusu Rachid Ghezzal'ın etkili performansı devam ediyor.



18. haftaya kadar 6 asist yapan Cezayirli futbolcu, Hatayspor'a maçında da 2 asist yaparak bu sayıyı 8'e yükseltti.



28 yaşındaki futbolcu, böylelikle oynadığı son 4 maçta da asist yapmış oldu.



