Rachid Ghezzal durdurulamıyor!

Beşiktaş'ın Cezayirli hücum oyuncusu Ghezzal, asistlerine devam ediyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Besiktas.com.tr
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Rachid Ghezzal durdurulamıyor!
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10 Ocak 2021 20:16
Süper Lig'in 18. haftasında Hatayspor deplasmanına konuk olan Beşiktaş'ta hücum oyuncusu Rachid Ghezzal'ın etkili performansı devam ediyor.

18. haftaya kadar 6 asist yapan Cezayirli futbolcu, Hatayspor'a maçında da 2 asist yaparak bu sayıyı 8'e yükseltti.

28 yaşındaki futbolcu, böylelikle oynadığı son 4 maçta da asist yapmış oldu.



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