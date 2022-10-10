Rachid Ghezzal'dan Trabzonspor mesajı!

Beşiktaş'ın Cezayirli futbolcusu Rachid Ghezzal, Trabzonspor maçında ilk 11'de olmak istiyor. İşte Ghezzal'ın zorlu maç için mesajı...

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Rachid Ghezzal'dan Trabzonspor mesajı!
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10 Ekim 2022 08:33
Rachid Ghezzal
Rachid Ghezzal
Beşiktaş
Beşiktaş'ta ayak parmağındaki kapsül yırtığı sebebiyle uzun süre formasından uzak kalan Rachid Ghezzal, takımına Fenerbahçe derbisiyle dönmüştü. Ghezzal, Süper Lig'in 10. haftasında 16 Ekim Pazar günü Trabzonspor ile oynanacak maçı iple çekiyor.

GHEZZAL'DAN TRABZONSPOR MESAJI

Derbide son 20 dakika görev yapan Ghezzal, ağrı hissettiği için Giresunspor maçında 62. dakikada Nathan Redmond'un yerine oyuna girdi. Ön bölgeyi hareketlendiren Ghezzal, Trabzonspor maçı öncesi konuştu.

"MAÇ İÇİN HAZIR OLACAĞIM"

Beşiktaş taraftarlarının ilk 11'de görmek istediği Cezayirli futbolcu, "Evimizde oynayacağımız kritik Trabzonspor maçında takımdaki yerimi almak için hazır olacağım. Teknik direktörümüz Valerien Ismael de bu yönde karar verirse mutlaka sahada olacağım" ifadelerini kullandı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Ghezzal bu sezon 4 maçta 2 gol 1 asistlik performans sergiledi. Siyah-beyazlı futbolcu geçen sezon ise 43 maçta 5 gol 7 asist üretmişti.



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