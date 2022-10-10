GHEZZAL'DAN TRABZONSPOR MESAJI

"MAÇ İÇİN HAZIR OLACAĞIM"

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Beşiktaş'ta ayak parmağındaki kapsül yırtığı sebebiyle uzun süre formasından uzak kalan Rachid Ghezzal, takımına Fenerbahçe derbisiyle dönmüştü. Ghezzal, Süper Lig'in 10. haftasında 16 Ekim Pazar günü Trabzonspor ile oynanacak maçı iple çekiyor.Derbide son 20 dakika görev yapan Ghezzal, ağrı hissettiği için Giresunspor maçında 62. dakikada Nathan Redmond'un yerine oyuna girdi. Ön bölgeyi hareketlendiren Ghezzal, Trabzonspor maçı öncesi konuştu.Beşiktaş taraftarlarının ilk 11'de görmek istediği Cezayirli futbolcu, "Evimizde oynayacağımız kritik Trabzonspor maçında takımdaki yerimi almak için hazır olacağım. Teknik direktörümüz Valerien Ismael de bu yönde karar verirse mutlaka sahada olacağım" ifadelerini kullandı.Ghezzal bu sezon 4 maçta 2 gol 1 asistlik performans sergiledi. Siyah-beyazlı futbolcu geçen sezon ise 43 maçta 5 gol 7 asist üretmişti.