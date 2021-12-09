Rachid Ghezzal'dan Sergen Yalçın paylaşımı

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi resmen sonra erdi. Ayrılık sonrasında Beşiktaş'ta geçen sezon şampiyonluğun mimarlarından olan ve bu sene beklentileri karşılayamayan Rachid Ghezzal'dan paylaşım geldi.
Ghezzal, Instagram'da Sergen Yalçın'la olan fotoğrafını paylaştı ve şu ifadeleri kullandı:
"Maalesef futbolda bazen herşey istediğimiz gibi gitmiyor ama ilerlemek zorundayız. Sergen hocama ve bütün ekibine bize yaşattığı anılar için çok teşekkür ederim , özellikle geçen sezon kazalınan 2 kupa inanılmazdı . Hem iyi günde hem kötü günde benim için büyük bir onurdu sizinle çalışmak . Canı gönülden başarılar dilerim .
Teşekkürler"
Ghezzal, Instagram'da Sergen Yalçın'la olan fotoğrafını paylaştı ve şu ifadeleri kullandı:
"Maalesef futbolda bazen herşey istediğimiz gibi gitmiyor ama ilerlemek zorundayız. Sergen hocama ve bütün ekibine bize yaşattığı anılar için çok teşekkür ederim , özellikle geçen sezon kazalınan 2 kupa inanılmazdı . Hem iyi günde hem kötü günde benim için büyük bir onurdu sizinle çalışmak . Canı gönülden başarılar dilerim .
Teşekkürler"