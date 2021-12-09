Rachid Ghezzal'dan Sergen Yalçın paylaşımı

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi resmen sonra erdi. Ayrılık sonrasında Beşiktaş'ta geçen sezon şampiyonluğun mimarlarından olan ve bu sene beklentileri karşılayamayan Rachid Ghezzal'dan paylaşım geldi.Ghezzal, Instagram'da Sergen Yalçın'la olan fotoğrafını paylaştı ve şu ifadeleri kullandı: