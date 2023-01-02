Rachid Ghezzal'dan Beşiktaş'a müjde

Beşiktaş'ın Cezayirli oyuncusu Rachid Ghezzal, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda çalışmalara başladığını duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Rachid Ghezzal'dan Beşiktaş'a müjde
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02 Ocak 2023 14:37
Rachid Ghezzal
Rachid Ghezzal
Beşiktaş
Beşiktaş'a Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal'dan müjdeli haber geldi.

Ghezzal, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla çalışmalara başladığını belirtirken, "İkinci aşama. Elhamdülillah." ifadelerini kullandı.

Geçirdiği operasyon nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak olan Rachid Ghezzal, bu sezon çıktığı 5 resmi maçta 2 gol 1 asistlik performans sergilemişti.



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