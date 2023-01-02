Rachid Ghezzal'dan Beşiktaş'a müjde

Beşiktaş'a Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal'dan müjdeli haber geldi.
Ghezzal, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla çalışmalara başladığını belirtirken, "İkinci aşama. Elhamdülillah." ifadelerini kullandı.
Geçirdiği operasyon nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak olan Rachid Ghezzal, bu sezon çıktığı 5 resmi maçta 2 gol 1 asistlik performans sergilemişti.
Ghezzal, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla çalışmalara başladığını belirtirken, "İkinci aşama. Elhamdülillah." ifadelerini kullandı.
Geçirdiği operasyon nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak olan Rachid Ghezzal, bu sezon çıktığı 5 resmi maçta 2 gol 1 asistlik performans sergilemişti.
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