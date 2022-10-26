Rachid Ghezzal'dan Beşiktaş'a kötü haber

Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal, tedavisinin uzaması sebebiyle Ümraniyespor maçında da sahada olamayacak.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Rachid Ghezzal'dan Beşiktaş'a kötü haber
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26 Ekim 2022 08:54
Rachid Ghezzal
Rachid Ghezzal
Beşiktaş
Beşiktaş'ın Trabzonspor'la oynadığı karşılaşmada adale sakatlığı yaşayan Rachid Ghezzal'ın tedavi süreci uzadı. Tecrübeli kanat oyuncusunun, bu hafta Ümraniyespor'la oynanacak karşılaşmanın kadrosunda da yer alması beklenmiyor.

HEDEF DERBİYE YETİŞTİRMEK

Yıldız ismin tam olarak iyileşip ardından sahalara dönmesini planlayan Beşiktaş sağlık ekibi, başarılı ismi Galatasaray derbisine yetiştirmek için seferberlik başlattı.

Beşiktaş formasıyla bu sezon 5 resmi maça çıkan Rachid Ghezzal, 2 gol 1 asistlik katkıda bulundu.

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