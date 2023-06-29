Beşiktaş'ta geçen sezon sakatlığı nedeniyle formasına uzak kalan Rachid Ghezzal'a sürpriz bir teklif geldi.
Neredeyse koca bir sezonu futbol oynamadan geçiren Cezayirli futbolcu, Arabistan takımlarından teklif aldı.
TERCİHİNİ BEŞİKTAŞ'TAN YANA KULLANDI
Africa Foot United'ın haberine göre Al-Hilal oyuncunun menajeriyle temasa geçti. Ghezzal'a da cazip bir teklif yapılırken, oyuncu tercihini Beşiktaş'tan yana kullandı.
Ghezzal, Siyah-Beyazlı ekipte kalmak istediğini belirterek Al-Hilal'in teklifini reddetti.
Neredeyse koca bir sezonu futbol oynamadan geçiren Cezayirli futbolcu, Arabistan takımlarından teklif aldı.
TERCİHİNİ BEŞİKTAŞ'TAN YANA KULLANDI
Africa Foot United'ın haberine göre Al-Hilal oyuncunun menajeriyle temasa geçti. Ghezzal'a da cazip bir teklif yapılırken, oyuncu tercihini Beşiktaş'tan yana kullandı.
Ghezzal, Siyah-Beyazlı ekipte kalmak istediğini belirterek Al-Hilal'in teklifini reddetti.