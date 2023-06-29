Rachid Ghezzal'dan Al-Hilal'e ret!

Beşiktaş'ta geçen sezon sakatlığı nedeniyle formasına uzak kalan Rachid Ghezzal'a Al-Hilal'den teklif geldi. Cezayirli futbolcu, Arabistan ekibine kararını iletti.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Rachid Ghezzal'dan Al-Hilal'e ret!
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29 Haziran 2023 13:49
Beşiktaş'ta geçen sezon sakatlığı nedeniyle formasına uzak kalan Rachid Ghezzal'a sürpriz bir teklif geldi.

Neredeyse koca bir sezonu futbol oynamadan geçiren Cezayirli futbolcu, Arabistan takımlarından teklif aldı.

TERCİHİNİ BEŞİKTAŞ'TAN YANA KULLANDI

Africa Foot United'ın haberine göre Al-Hilal oyuncunun menajeriyle temasa geçti. Ghezzal'a da cazip bir teklif yapılırken, oyuncu tercihini Beşiktaş'tan yana kullandı.

Ghezzal, Siyah-Beyazlı ekipte kalmak istediğini belirterek Al-Hilal'in teklifini reddetti.  

 
 

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