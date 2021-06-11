Rachid Ghezzal'da kritik günler

Ghezzal'ın Leicester City ile 1 yıllık sözleşmesi kaldı. Beşiktaş bu nedenle 4-5 milyon euro gibi bir bedel karşılığında yıldız oyuncunun bonservisini almayı planlıyor.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Rachid Ghezzal'da kritik günler
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11 Haziran 2021 07:45
Rachid Ghezzal
Rachid Ghezzal
Beşiktaş
Rachid Ghezzal için Leicester City ile pazarlık halinde bulunan Beşiktaş kritik bir sürece girdi.

Çifte şampiyonlukta başrolü oynayan Cezayirli yıldızın bonservisini İngiliz kulübünden almaya çalışan siyah-beyazlıların bu transferde çok sayıda rakibi bulunuyor. Ghezzal'ın Leicester City ile 1 yıllık sözleşmesi kaldı.

Kartal bu nedenle 4-5 milyon euro gibi bir bedel karşılığında yıldız oyuncunun bonservisini almayı planlıyor. Ancak hem bazı Arap kulüpleri hem de Avrupa'dan birçok ekip Leicester City ile temas kurmuş durumda. Bu yüzden elini çabuk tutması gereken Beşiktaş'ın Ghezzal ile de yıllık ücret konusunda henüz anlaşamadığı iddia edildi.

Siyah-beyazlıların fiyat artırmaması halinde yetenekli oyuncunun elden kaçabileceği ileri sürüldü. 


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