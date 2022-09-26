Rachid Ghezzal'da kritik gün salı

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Rachid Ghezzal'ın Fenerbahçe derbisinde oynayıp oynamayacağı 27 Eylül Salı günü başlayacağı düz koşuların ardından büyük ölçüde şekillenecek.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Rachid Ghezzal'da kritik gün salı
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26 Eylül 2022 09:57
Rachid Ghezzal
Rachid Ghezzal
Beşiktaş
Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Rachid Ghezzal'ın Fenerbahçe derbisine yetiştirilmesi için büyük çaba harcanıyor. Son olarak Alanyaspor deplasmanında forma giyen ve son 5 maçı kaçıran Cezayirli yıldıza ayak tabanındaki sakatlık nedeniyle yoğun tedavi uygulanıyor.

KRİTİK GÜN SALI

Ghezzal'ın 27 Eylül Salı akşamı yapılacak antrenmanda takımdan ayrı koşulara başlaması planlanıyor. Siyah-beyazlı futbolcu koşular ve sıçramalar sırasında problem yaşamazsa kademeli olarak takımla çalışmalara başlayacak. Ağrılarının sürmesi halinde yetenekli oyuncu için acele edilmeyecek. Ghezzal'ın durumu cumartesi günü netlik kazanacak.

Sakatlığını tamamen atlatan Dele Alli ise Fenerbahçe derbisinde takımdaki yerini alabilecek. İngiliz yıldız sakatlığı yüzünden Medipol Başakşehir ve İstanbulspor'a karşı görev yapamamıştı.

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