Rachid Ghezzal'da kritik gün salı

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Rachid Ghezzal'ın Fenerbahçe derbisine yetiştirilmesi için büyük çaba harcanıyor. Son olarak Alanyaspor deplasmanında forma giyen ve son 5 maçı kaçıran Cezayirli yıldıza ayak tabanındaki sakatlık nedeniyle yoğun tedavi uygulanıyor.



KRİTİK GÜN SALI



Ghezzal'ın 27 Eylül Salı akşamı yapılacak antrenmanda takımdan ayrı koşulara başlaması planlanıyor. Siyah-beyazlı futbolcu koşular ve sıçramalar sırasında problem yaşamazsa kademeli olarak takımla çalışmalara başlayacak. Ağrılarının sürmesi halinde yetenekli oyuncu için acele edilmeyecek. Ghezzal'ın durumu cumartesi günü netlik kazanacak.



Sakatlığını tamamen atlatan Dele Alli ise Fenerbahçe derbisinde takımdaki yerini alabilecek. İngiliz yıldız sakatlığı yüzünden Medipol Başakşehir ve İstanbulspor'a karşı görev yapamamıştı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ