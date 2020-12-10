Rachid Ghezzal, Beşiktaş'ta fark yaratıyor

Siyah-Beyazlılar'ın Cezayirli kanat oyuncusu Rachid Ghezzal, Kara Kartal'a kısa sürede verdiği büyük katkıyla dikkat çekmişti.

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Rachid Ghezzal, Beşiktaş'ta fark yaratıyor
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10 Aralık 2020 12:42
Rachid Ghezzal, Kara Kartal'a kısa sürede verdiği büyük katkıyla alkış topladı

Özellikle hücum hattında oldukça kilit bir rol üstlenen yıldız isim, idmanlarda da klasını konuşturmaya devam ediyor. Birçok pozisyonda takım arkadaşlarını zorlayan başarılı futbolcu, pazar günü Aytemiz Alanyaspor'la oynayacakları mücadelede şovunu sürdürmeyi amaçlıyor.



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