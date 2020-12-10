Rachid Ghezzal, Beşiktaş'ta fark yaratıyor

Rachid Ghezzal, Kara Kartal'a kısa sürede verdiği büyük katkıyla alkış topladı
Özellikle hücum hattında oldukça kilit bir rol üstlenen yıldız isim, idmanlarda da klasını konuşturmaya devam ediyor. Birçok pozisyonda takım arkadaşlarını zorlayan başarılı futbolcu, pazar günü Aytemiz Alanyaspor'la oynayacakları mücadelede şovunu sürdürmeyi amaçlıyor.
Özellikle hücum hattında oldukça kilit bir rol üstlenen yıldız isim, idmanlarda da klasını konuşturmaya devam ediyor. Birçok pozisyonda takım arkadaşlarını zorlayan başarılı futbolcu, pazar günü Aytemiz Alanyaspor'la oynayacakları mücadelede şovunu sürdürmeyi amaçlıyor.