Rachid Ghezzal: "Beraberlik bizi etkilemez"

Beşiktaşlı futbolcu Rachid Ghezzal, Fenerbahçe derbisinin ardından açıklamalar yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Rachid Ghezzal: 'Beraberlik bizi etkilemez'
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21 Mart 2021 21:34
Rachid Ghezzal
Rachid Ghezzal
Beşiktaş
Beşiktaşlı futbolcu Rachid Ghezzal, Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

Son dakikada yedikleri golden dolayı büyük üzüntü duyduklarını ifade eden Ghezzal, "Performansım normaldi. Skora katkıda bulunduğum için mutluyum. Duran toptan asist yaptım. Bu maçtan dolayı ise üzgünüz. Son dakikada gol yedik. İyi bir takıma karşı iyi oynadık" dedi.

Beraberliğin kendilerini etkilemediğinin altını çizen Ghezzal, "Galatasaray'a karşı 1 puan daha ileri gittik. Fenerbahçe ile farkı koruduk. Duruma böyle bakıyoruz. Çok mutluyum milli takıma seçildiğim için. Her gün bunun için çalışıyorum. Beşiktaş'ta seviyemi yükseltmek istiyorum. Türkiye'nin en büyük kulübündeyim. Buraya gelme kararı da benimdi" şeklinde konuştu.



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