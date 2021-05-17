'Rachid Ghezzal, beni sormuş! Google'a bak anlarsın demişler'

Beşiktaş Teknik Direrktörü Sergen Yalçın, sezonun yıldızı Rachid Ghezzal ile olan hikayesini anlattı.
Sergen Yalçın, Rachid Ghezzal'ın geldiği gün yaşananları Hürriyet Gazetesi'ne şöyle anlattı;
"Rachid Ghezzal ilk geldiğinde menajeri Hakan Korkmaz'a benim nasıl biri olduğumu ve futbolculuğumu sormuş. 'Google'a bak anlarsın' demişler. O da merak edip açmış, eski maçlarımı izlemiş. Koşarak odama geldi, "Müthiş ve lider bir oyuncuymuşsunuz,
hakkınızda yanlış düşünmüştüm ama şimdi hayran oldum" dedi. Rachid'in eksikleri vardı, özel çalışma ile gidermeye çalıştık."
Sergen Yalçın, Rachid Ghezzal'ın geldiği gün yaşananları Hürriyet Gazetesi'ne şöyle anlattı;
"Rachid Ghezzal ilk geldiğinde menajeri Hakan Korkmaz'a benim nasıl biri olduğumu ve futbolculuğumu sormuş. 'Google'a bak anlarsın' demişler. O da merak edip açmış, eski maçlarımı izlemiş. Koşarak odama geldi, "Müthiş ve lider bir oyuncuymuşsunuz,
hakkınızda yanlış düşünmüştüm ama şimdi hayran oldum" dedi. Rachid'in eksikleri vardı, özel çalışma ile gidermeye çalıştık."