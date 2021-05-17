"Rachid Ghezzal, beni sormuş! Google'a bak anlarsın demişler"

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Rachid Ghezzal'ın geldiği gün yaşanan diyaloğu anlattı.

Haber; Hürriyet
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'Rachid Ghezzal, beni sormuş! Google'a bak anlarsın demişler'
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17 Mayıs 2021 09:47
Beşiktaş Teknik Direrktörü Sergen Yalçın, sezonun yıldızı Rachid Ghezzal ile olan hikayesini anlattı.

Sergen Yalçın, Rachid Ghezzal'ın geldiği gün yaşananları Hürriyet Gazetesi'ne şöyle anlattı;

"Rachid Ghezzal ilk geldiğinde menajeri Hakan Korkmaz'a benim nasıl biri olduğumu ve futbolculuğumu sormuş. 'Google'a bak anlarsın' demişler. O da merak edip açmış, eski maçlarımı izlemiş. Koşarak odama geldi, "Müthiş ve lider bir oyuncuymuşsunuz,
hakkınızda yanlış düşünmüştüm ama şimdi hayran oldum" dedi. Rachid'in eksikleri vardı, özel çalışma ile gidermeye çalıştık."




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