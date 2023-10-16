Rachid Ghezzal antrenmanlara damga vurdu

Beşiktaş'ta gözler milli ara sonrası oynanacak Galatasaray derbisine çevrilmiş durumda. Siyah-Beyazlılar'da zorlu mücadele için hazırlıklar yeniden hız kazanıyor.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında karşılaşacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına 1 günlük ara vermişti. Kara Kartal'da derbi mesaisi devam edecek. Siyah-Beyazlılar, Galatasaray maçı hazırlıklarına, basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.
GHEZZAL FIRTINASI
Galatasaray derbisi öncesinde Siyah-Beyazlılar'daki takım çalışmalarında ön plana çıkan isim Rachid Ghezzal oldu. Son haftalardaki başarılı performansının ardından idmanlarda formunu daha üst seviyeye çeken Ghezzal, dev maçta Kartal'ın önemli silahlarından biri olacak.
Trendyol Süper Lig'de Milli ara dönüşü Galatasaray'a deplasmanda konuk olacak Siyah-Beyazlılar, bu karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürürken, ön plana çıkan isimlerden biri de Rachid Ghezzal oldu. Cezayirli kanat oyuncusu, ortaya koyduğu hırslı ve etkili performansla Siyah-Beyazlı teknik ekibi sevindirdi. Sakatlığını atlatması sonrasında ilk 11'deki yerine geri dönen başarılı oyuncu, Galatasaray karşısında sahaya ilk 11'de çıkmayı hedefliyor.
MAKSİMUM FAYDA ALINACAK
Teknik sorumlu Burak Yılmaz'ın derbide Ghezzal'dan maksimum şekilde yararlanmayı planladığı ifade edildi. Rachid Ghezzal'ın Kara Kartal'da bu sezon 7 karşılaşmada 1 gol ve 3 asisti bulunuyor.
Son haftalarda ortaya koyduğu etkili görüntüyle adından söz ettiren başarılı kanat oyuncusu, Milli arada daha da güçlenip Rams Stadı'nda oynanacak karşılaşmada gol ve asistleriyle ön plana çıkmaya çalışacak.
AMARTEY DE FARK YARATIYOR
Siyah-Beyazlılar'da Galatasaray mücadelesi öncesinde takım çalışmalarındaki performansıyla dikkat çeken bir diğer oyuncu da Daniel Amartey... Tecrübeli stoper, Eric Bailly'nin sakatlığı sebebiyle yokluğunda ilk 11'de çıkacağı Galatasaray derbisine en iyi şekilde hazırlanıyor. Başarılı oyuncu, dev mücadelede kalitesini göstermeyi hedefliyor.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında karşılaşacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına 1 günlük ara vermişti. Kara Kartal'da derbi mesaisi devam edecek. Siyah-Beyazlılar, Galatasaray maçı hazırlıklarına, basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.
GHEZZAL FIRTINASI
Galatasaray derbisi öncesinde Siyah-Beyazlılar'daki takım çalışmalarında ön plana çıkan isim Rachid Ghezzal oldu. Son haftalardaki başarılı performansının ardından idmanlarda formunu daha üst seviyeye çeken Ghezzal, dev maçta Kartal'ın önemli silahlarından biri olacak.
Trendyol Süper Lig'de Milli ara dönüşü Galatasaray'a deplasmanda konuk olacak Siyah-Beyazlılar, bu karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürürken, ön plana çıkan isimlerden biri de Rachid Ghezzal oldu. Cezayirli kanat oyuncusu, ortaya koyduğu hırslı ve etkili performansla Siyah-Beyazlı teknik ekibi sevindirdi. Sakatlığını atlatması sonrasında ilk 11'deki yerine geri dönen başarılı oyuncu, Galatasaray karşısında sahaya ilk 11'de çıkmayı hedefliyor.
MAKSİMUM FAYDA ALINACAK
Teknik sorumlu Burak Yılmaz'ın derbide Ghezzal'dan maksimum şekilde yararlanmayı planladığı ifade edildi. Rachid Ghezzal'ın Kara Kartal'da bu sezon 7 karşılaşmada 1 gol ve 3 asisti bulunuyor.
Son haftalarda ortaya koyduğu etkili görüntüyle adından söz ettiren başarılı kanat oyuncusu, Milli arada daha da güçlenip Rams Stadı'nda oynanacak karşılaşmada gol ve asistleriyle ön plana çıkmaya çalışacak.
AMARTEY DE FARK YARATIYOR
Siyah-Beyazlılar'da Galatasaray mücadelesi öncesinde takım çalışmalarındaki performansıyla dikkat çeken bir diğer oyuncu da Daniel Amartey... Tecrübeli stoper, Eric Bailly'nin sakatlığı sebebiyle yokluğunda ilk 11'de çıkacağı Galatasaray derbisine en iyi şekilde hazırlanıyor. Başarılı oyuncu, dev mücadelede kalitesini göstermeyi hedefliyor.