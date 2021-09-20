Rachid Ghezzal'a özel tebrik

Beşiktaş'ın yıldız isimlerinden Rachid Ghezzal'a Antalyaspor maçı sonrası özel tebrik geldi.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Rachid Ghezzal'a özel tebrik
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20 Eylül 2021 08:27
Rachid Ghezzal
Rachid Ghezzal
Beşiktaş
Fraport TAV Antalyaspor deplasmanında Gökhan Töre'nin yerine oyuna dahil olan ve 76. dakikada attığı klas golle Beşiktaş'ı 3-2'lik galibiyete taşıyan Rachid Ghezzal'a maçtan sonra tebrik yağdı.

Bu sezon Süper Lig'de ilk golünü kaydeden Cezayirli yıldızın, Teknik Direktör Sergen Yalçın ve oyuncuların yanı sıra yöneticiler tarafından soyunma odasında özel olarak tebrik edildiği aktarıldı.

GOL BASKISINDAN KURTULDU

Ghezzal mucizevi galibiyetin mimarı olurken üzerindeki gol baskısından da kurtuldu. Rahat bir nefes alan ve büyük moral bulan siyah-beyazlı futbolcu geçen sezon Süper Lig'de 8 gol, 17 asiste imza atarak şampiyonlukta çok büyük pay sahibi olmuştu.


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