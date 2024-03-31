Rachid Ghezzal, 11'e göz kırptı

Beşiktaş'ın, Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal, Buducnost ve Fatih Karagümrük ile oynanan hazırlık maçlarında gösterdiği etkili performansla Fernando Santos'un gözüne girdi.
Portekizli tekink adamın 2 maçta da fileleri havalandıran 31 yaşındaki kanat oyuncusunu RAMS Başakşehir maçında ilk 11'de görevlendireceği öğrenildi.
25 MAÇA ÇIKTI
Bu sezon Beşiktaş formasıyla 25 resmi maça çıkan Rachid Ghezzal bu karşılaşmalarda 1 gol, 4 asistlik skor katkısı sağladı.
Portekizli tekink adamın 2 maçta da fileleri havalandıran 31 yaşındaki kanat oyuncusunu RAMS Başakşehir maçında ilk 11'de görevlendireceği öğrenildi.
25 MAÇA ÇIKTI
Bu sezon Beşiktaş formasıyla 25 resmi maça çıkan Rachid Ghezzal bu karşılaşmalarda 1 gol, 4 asistlik skor katkısı sağladı.