Rachid Ghezzal, 11'e göz kırptı

Beşiktaş'ta son haftalarda gözden düşen fakat Milli arada etkili performans gösteren Rachid Ghezzal, ilk 11'e göz kırptı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Rachid Ghezzal, 11'e göz kırptı
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31 Mart 2024 11:57
Beşiktaş'ın, Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal, Buducnost ve Fatih Karagümrük ile oynanan hazırlık maçlarında gösterdiği etkili performansla Fernando Santos'un gözüne girdi.

Portekizli tekink adamın 2 maçta da fileleri havalandıran 31 yaşındaki kanat oyuncusunu RAMS Başakşehir maçında ilk 11'de görevlendireceği öğrenildi.

25 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 25 resmi maça çıkan Rachid Ghezzal bu karşılaşmalarda 1 gol, 4 asistlik skor katkısı sağladı.

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