Rachid Ghezza, oğlunun durumunu paylaştı

Fransa'da kayınvalidesi ve oğlu trafik kazası geçiren Beşiktaşlı Rashid Ghezzal, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Siyah-beyazlı kulüpten izin alarak Fransa'ya giden Cezayirli yıldız, oğlunun ameliyat olduğunu açıkladı.
Ameliyatın iyi geçtiğini açıklayan Ghezzal, "Hastanede gözetim altında tutuluyor. Desteğiniz ve mesajlarınız için çok teşekkür ederim. Yakında görüşürüz" ifadelerini kullandı.
Siyah-beyazlı kulüpten izin alarak Fransa'ya giden Cezayirli yıldız, oğlunun ameliyat olduğunu açıkladı.
Ameliyatın iyi geçtiğini açıklayan Ghezzal, "Hastanede gözetim altında tutuluyor. Desteğiniz ve mesajlarınız için çok teşekkür ederim. Yakında görüşürüz" ifadelerini kullandı.