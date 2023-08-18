Rachid Ghezza, oğlunun durumunu paylaştı

Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Rachid Ghezzal'ın ailesinin geçirdiği trafik kazasının ardından açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Rachid Ghezza, oğlunun durumunu paylaştı
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18 Ağustos 2023 14:30
Son güncelleme 18 Ağustos 2023 14:36
Fransa'da kayınvalidesi ve oğlu trafik kazası geçiren Beşiktaşlı Rashid Ghezzal, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Siyah-beyazlı kulüpten izin alarak Fransa'ya giden Cezayirli yıldız, oğlunun ameliyat olduğunu açıkladı.

Ameliyatın iyi geçtiğini açıklayan Ghezzal, "Hastanede gözetim altında tutuluyor. Desteğiniz ve mesajlarınız için çok teşekkür ederim. Yakında görüşürüz" ifadelerini kullandı.



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