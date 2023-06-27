Rabiot, Juventus'ta kaldı!

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, Adrien Rabiot ile yeni sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Fransız orta saha oyuncusu ile 1 yıllık yeni kontrat imzalandığı belirtildi.
G.SARAY'IN GÜNDEMİNE GELDİ
Adrien Rabiot, transferde Galatasaray'ın da gündemine gelmişti.
4 SEZONDUR JUVENTUS'TA
Fransız futbolcu, 2019-2020 sezonundan bu yana Juventus forması giyiyor.
Kulüpten yapılan açıklamada, Fransız orta saha oyuncusu ile 1 yıllık yeni kontrat imzalandığı belirtildi.
G.SARAY'IN GÜNDEMİNE GELDİ
Adrien Rabiot, transferde Galatasaray'ın da gündemine gelmişti.
4 SEZONDUR JUVENTUS'TA
Fransız futbolcu, 2019-2020 sezonundan bu yana Juventus forması giyiyor.
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