Rabiot, Juventus'ta kaldı!

Juventus, sözleşmesi biten Adrien Rabiot ile 1 yıllık yeni kontrat imzalandığını duyurdu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Rabiot, Juventus'ta kaldı!
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27 Haziran 2023 16:33
İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, Adrien Rabiot ile yeni sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Fransız orta saha oyuncusu ile 1 yıllık yeni kontrat imzalandığı belirtildi.

G.SARAY'IN GÜNDEMİNE GELDİ

Adrien Rabiot, transferde Galatasaray'ın da gündemine gelmişti.

4 SEZONDUR JUVENTUS'TA

Fransız futbolcu, 2019-2020 sezonundan bu yana Juventus forması giyiyor.

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