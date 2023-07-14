Rabia Eylül Duman: ''Hedefim olimpiyat şampiyonluğu''

Avrupa ikincisi 16 yaşındaki yıldız milli boksör Rabia Eylül Duman, iki yıldır yarım kalan şampiyonluk hayalini Romanya'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda gerçekleştirmek istiyor.



Türkiye Boks Federasyonunun Kadıdağı Kamp Merkezi'nde başantrenör Ahmet Çınar ile antrenörler Yavuz Kılıç, Cengiz Örseloğlu, Ali Osman Çelik ve Aybüke Kılıçarslan gözetimindeki Yıldız Kadın Boks Milli Takımı'nın kampı sürüyor.



Yıldız milli boksör Rabia Eylül Duman da 19-31 Temmuz tarihlerinde Romanya'da yapılacak Avrupa Şampiyonası için hazırlıklarını sürdürüyor.



Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 2021'de düzenlenen Üst Minikler Avrupa Boks Şampiyonası finalinde rakibine mağlup olan Rabia Eylül, ikincilikte kaldı.



Geçen yıl İtalya'da düzenlenen Yıldızlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda da ikinci olan Rabia Eylül, altın madalya hedefine bu yıl ulaşmak için çalışmalarına yoğun şekilde devam ediyor.



Rabia Eylül Duman, AA muhabirine, 10 yaşından bu yana boksla ilgilendiğini söyledi.



Üst minikler ve yıldızlar kategorisinde 2020, 2021, 2022 ve 2023'te Türkiye şampiyonu olduğuna işaret eden Rabia Eylül, "2021'de üst miniklerde 38 kiloda Türkiye şampiyonluğuna ulaştıktan sonra Bosna Hersek'te düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda ikinci oldum. 2022'de de İtalya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda yine ikinci oldum." diye konuştu.



Avrupa'da Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istediğini dile getiren yıldız milli boksör, "İkinciliklere son verip Avrupa şampiyonu olmak istiyorum. Bayrağımızı en iyi şekilde temsil edip orada İstiklal Marşı'mızı okutmak istiyorum. Ben hayatımı bu spora adadım. Hedefim Avrupa şampiyonluğundan sonra dünya ve olimpiyat şampiyonluğu. Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu olmadan bu sporu bırakmayacağım." ifadelerini kullandı.



Başantrenör Ahmet Çınar da Rabia Eylül'ün başarılı olacağına inandıklarını vurgulayarak, "Rabia ile 2 yıldır milli takım kamplarında beraberiz. Üst düzey başarılar elde edeceğine inanıyorum. Geçen sene yapılan Avrupa Şampiyonası'nda finalde mücadele ederek ikinci oldu. İnanıyorum ki yarım kalan işini bu şampiyonada tamamlayıp, Avrupa şampiyonu olup İstiklal Marşı'mızı okutacak." değerlendirmesinde bulundu.



