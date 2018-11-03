R.Madrid ve Barcelona'nın maçları şifresiz

BİLYONER'DE HANGİ MAÇLAR VAR? İŞTE LİSTE...

MAÇ SAATİ MAÇ ADI 17:30 B.Münih - Freiburg 17:30 Leverkusen - Hoffenheim 17:30 Schalke - Hannover 17:30 Wolfsburg - Dortmund 17:30 Augsburg - Nürnberg 18:15 R.Madrid - Valladolid 19:00 Lyon - Bordeaux 19:30 Hertha Berlin - Leipzig 21:00 Maritimo - Porto 22:00 Reims - Monaco 22:45 R.Vallecano - Barcelona

Avrupa'da 3 Kasım Cumartesi günü yine önemli maçlar oynanacak. Bu karşılaşmalara Bilyoner'den kupon yapanlar, müsabakaları canlı olarak izleyebilecek.Almanya, Fransa, Portekiz ve ispanya'da oynanacak kritik maçlar Bilyoner'de canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.