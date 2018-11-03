R.Madrid ve Barcelona'nın maçları şifresiz

Avrupa'da 3 Kasım Cumartesi günü yine önemli maçlar oynanacak. Bu karşılaşmalara Bilyoner'den kupon yapanlar, müsabakaları canlı olarak izleyebilecek.
Almanya, Fransa, Portekiz ve ispanya'da oynanacak kritik maçlar Bilyoner'de canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
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Almanya, Fransa, Portekiz ve ispanya'da oynanacak kritik maçlar Bilyoner'de canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
BİLYONER'E HEMEN ÜYE OLMAK VE MAÇLARI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...
BİLYONER'DE HANGİ MAÇLAR VAR? İŞTE LİSTE...
|MAÇ SAATİ
|MAÇ ADI
|17:30
|B.Münih - Freiburg
|17:30
|Leverkusen - Hoffenheim
|17:30
|Schalke - Hannover
|17:30
|Wolfsburg - Dortmund
|17:30
|Augsburg - Nürnberg
|18:15
|R.Madrid - Valladolid
|19:00
|Lyon - Bordeaux
|19:30
|Hertha Berlin - Leipzig
|21:00
|Maritimo - Porto
|22:00
|Reims - Monaco
|22:45
|R.Vallecano - Barcelona