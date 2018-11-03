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R.Madrid ve Barcelona'nın maçları şifresiz

Bugün Avrupa'da oynanacak önemli maçlar canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek. Nasıl mı? Bunun için sadece iddaa kuponu yapmanız yeterli...

Kaynak: Sporx.com
R.Madrid ve Barcelona'nın maçları şifresiz
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03 Kasım 2018 16:32
Avrupa'da 3 Kasım Cumartesi günü yine önemli maçlar oynanacak. Bu karşılaşmalara Bilyoner'den kupon yapanlar, müsabakaları canlı olarak izleyebilecek. 

Almanya, Fransa, Portekiz ve ispanya'da oynanacak kritik maçlar Bilyoner'de canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. 

BİLYONER'E HEMEN ÜYE OLMAK VE MAÇLARI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...


BİLYONER'DE HANGİ MAÇLAR VAR? İŞTE LİSTE... 

MAÇ SAATİ MAÇ ADI
17:30 B.Münih - Freiburg
17:30 Leverkusen - Hoffenheim
17:30 Schalke - Hannover
17:30 Wolfsburg - Dortmund
17:30 Augsburg - Nürnberg
18:15 R.Madrid - Valladolid
19:00 Lyon - Bordeaux
19:30  Hertha Berlin - Leipzig
21:00 Maritimo - Porto
22:00  Reims - Monaco
22:45 R.Vallecano - Barcelona
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