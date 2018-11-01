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QUIZ || Bu sözler kime ait?



Galatasaray ile Fenerbahçe Süper Lig'de karşı karşıya gelecek. Tarihi derbiden sonra önce için küçük bir quiz hazırladık. 
 
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