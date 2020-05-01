Quique Setien'den Lautaro Martinez yorumu!

Barcelona Teknik Direktörü Quique Setien, Lautaro Martinez söylentileri ve Messi'nin sözleşmesi hakkında konuştu.
"LAUTARO HARİKA BİR OYUNCU"
Setien, Lautaro Martinez transferi için; "Lautaro Martinez çok önemli bir oyuncu, harika bir futbolcu. Barça her zaman böyle oyuncularla ilgilenir. Ama futbolun olmadığı zamanlarda her gün farklı isimler çıkıyor. Neymar'ı yazdılar, eminim bana Fabian Ruiz'i de sorarsınız" dedi.
Barcelona Teknik Direktörü sözlerinin devamında; "Birçok futbolcu için Lionel Messi ile oynayabilme gerçeğinin büyük bir teşviği de beraberinde getirdiği doğru. Lautaro Martinez konusunda bunu ona sorun" dedi.
"PARANIN ÖTESİNDE BİR HİS VAR"
Messi ve sözleşme konusu hakkında konuşan Setien; "Messi ve Barselona arasındaki ilişkide para ile çıkarların ötesinde harika bir his var." dedi.
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"LAUTARO HARİKA BİR OYUNCU"
Setien, Lautaro Martinez transferi için; "Lautaro Martinez çok önemli bir oyuncu, harika bir futbolcu. Barça her zaman böyle oyuncularla ilgilenir. Ama futbolun olmadığı zamanlarda her gün farklı isimler çıkıyor. Neymar'ı yazdılar, eminim bana Fabian Ruiz'i de sorarsınız" dedi.
Barcelona Teknik Direktörü sözlerinin devamında; "Birçok futbolcu için Lionel Messi ile oynayabilme gerçeğinin büyük bir teşviği de beraberinde getirdiği doğru. Lautaro Martinez konusunda bunu ona sorun" dedi.
"PARANIN ÖTESİNDE BİR HİS VAR"
Messi ve sözleşme konusu hakkında konuşan Setien; "Messi ve Barselona arasındaki ilişkide para ile çıkarların ötesinde harika bir his var." dedi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın