Quincy Promes, mahkemeye katılmıyor!

Hollanda'da cinayette teşebbüsten yargılanan Quincy Promes, cuma günü yapılacak mahkemeye katılmayacak.



Spartak Moskova'da forma giyen oyuncunun avukatı Robert Malewicz, oyuncusunun Hollanda'ya gelmesi durumunda uzun süre gözaltına alınabileceğini ve bu durumun Spartak Moskova ile sözleşmesini bozabileceğini aktardı. Malawicz, bu nedenle Promes'in cuma günkü mahkemede yer almayacağını söyledi.



Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Malawicz, "Promes'in Spartak Moskova ile sözleşme yükümlülüğü var. Savcılık ile yaptığımız görüşmelerde bir anlaşmaya varamadık. Hollanda'ya geldiğinde onu tutuklamak istiyorlar, bunun haksızlık olduğunu kanıtlayabilecek olmamıza rağmen, daha sonra uzun süreli gözaltına alınma riskiyle karşı karşıya. O zaman Spartak Moskova'ya karşı yükümlülüklerini yerine getiremez ve bu Promes'in sözleşmesine mal olabilir." diye konuştu.



Öte yandan Promes'in avukatı Robert Malewicz, oyuncusunun Rus vatandaşlığına geçtiği yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.



OLAY



31 yaşındaki Promes hakkında, 2020'nin temmuz ayında düzenlenen bir aile partisinde kuzenini dizinden bıçakladığından şüphelenildiği gerekçesiyle kovuşturma başlatılmıştı.





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