Quickley: "MSG'de bana bira fırlattılar!"

New York Knicks çaylağı Immanuel Quickley, Çarşamba günü Madison Square Garden'da Atlanta Hawks'a karşı oynanan playoff serisinin 2. maçında bir taraftarın kendisine bira fırlattığını söyledi.



New York Daily News'den Stefan Bondy'ye göre Quickley, muhabirlere şunları söyledi:



"Neden olduğundan ve kimin yaptığından emin değilim, ama oldu. Sanırım bu, maçta taraftarların bulunmasının bir parçası."



Aynı gece bir taraftar, Hawks yıldızı Trae Young'a tükürmüş ve Knicks, olayın videosunun sosyal medyada yayılmasının ardından kişiyi süresiz olarak MSG'den menetmişti.



Playofflar boyunca taraftarlardan benzer birçok olay meydana gelmişti.



Yakın zamanda bir seyirci, Pazar günkü Boston Celtics'e karşı 4. maç galibiyetini takiben, Brooklyn Nets guardı Kyrie Irving'e bir su şişesi fırlatmıştı. Taraftar tutuklanmış ve tehlikeli bir silahla darp suçlamasıyla karşı karşıya kalarak, TD Garden'dan ömür boyu men cezasına da tabi tutulmuştu.



