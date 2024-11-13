Quickley, dirsek sakatlığı yüzünden 1 hafta daha yok

Toronto Raptors, guardı Immanuel Quickley'nin sol iç dirseğinde kısmi yırtık oluşması sebebiyle, bir hafta sonra yeniden değerlendirileceğini duyurdu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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Quickley, dirsek sakatlığı yüzünden 1 hafta daha yok
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13 Kasım 2024 12:28
Toronto Raptors, guardı Immanuel Quickley'nin sol iç dirseğinde kısmi yırtık oluşması sebebiyle, bir hafta sonra yeniden değerlendirileceğini duyurdu.

Sakatlığı Toronto'nun 10 Kasım'da Los Angeles Lakers'a kaybettiği maçın dördüncü çeyreğinde yaşayan Quickley, açılış gecesinde pelvisinde bir çürük oluşması sebebiyle bu sezonun başlarında sekiz maçta forma giyememişti.

Quickley, bu sezon üç maçta 15,3 sayı, 4,0 asist ve 2,0 ribaund ortalamaları yakaladı.

Toronto ekibi, sezondaki 2-10'luk derecesiyle an itibariyle NBA'de son sırada yer alıyor.

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