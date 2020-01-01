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Quick: "Whiteside'ın Portland'da kalma şansı, %50"

Portland Trail Blazers'ın, son takas tarihine kadar Hassan Whiteside için takas tekliflerini dinlemeye hazır olduğu söylendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Portland Trail Blazers'ın, son takas tarihine kadar Hassan Whiteside için takas tekliflerini dinlemeye hazır olduğu söylendi.

Whiteside'ın kontrat süresi bu sezon sona eriyor.

The Athletic'ten Jason Quick, şu ifadeleri kullandı:

"(Neil) Olshey'nin her takıma mesaj yollayıp Whiteside'ı başından atmaya çalıştığına inanmıyorum. Ama kesinlikle teklifleri değerlendirecektir. Whiteside'ın Portland'da kalma şansı için şu anda 50/50 diyebilirim."

Whiteside'ın son takas tarihinden sonra Blazers ile kalma ihtimalinin bir nedeni ise, takım için mevcut seçeneklerin azlığı olarak görülüyor. Quick, Otto Porter Jr. ve Blake Griffin gibi mantıklı uyumların sakat olduğunu yazarken, Kevin Love ve Thaddeus Young'ın istenmeyen sözleşmeleri olduğunu kaleme aldı.


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