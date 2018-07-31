QUARESMA'NIN TERCİHİ ÖNEMLİ

YÖNETİM FİYAT KONUSUNDA ESNEK

"BABASI GİBİ O DA CESUR"

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'ın Portekizli yıldızı'nın yeni sezonda takımda kalması zor. Zira 34 yaşındaki yıldız oyuncuya gelen teklifler, geri çevrilecek gibi değil. Teknik Direktör Şenol Güneş'in hazırlık maçlarında Lens'ten iyi verim alması, Gökhan Töre'nin de tamamen iyileşmesi, Beşiktaş yönetimini bu konuda rahatlatıyor. Siyah-Beyazlı yönetim de yıldız oyuncuya gelen teklifleri değerlendirmeyi düşünüyor. Daha önce ayrılmaya sıcak bakmayan Quaresma'nın da son bir transfer konusunda ikna olduğu ve ayrılmayı da artık düşündüğü belirtiliyor.Ancak bu konuda Quaresma'nın kafasını en çok karıştıran menajerlerin önerileri. Yıldız oyuncunun eski menajeri Çin'le yapılan temaslarda, Beşiktaş'a 8.5 milyon euroluk bir teklif sunmuştu. Ancak yeni menajer Katar'dan daha iyi bir teklif olduğunu söyledi. Katar'ın teklifinin 10 milyon euro olduğu belirtiliyor. Son anda devreye giren bir ABD kulübünün de Quaresma için girişim başlattığı ve sözlü teklif yapıldığı bilgisi verildi. Yönetim, Portekizli yıldızın bu seçeneklerden birini tercih etmesini bekliyor.Portekizli oyuncu kendisi yapacağı görüşmelerden sonuç alır ve tercihini yaparsa, yönetim pazarlıklara başlayacak. Şu ana kadar gelen tekliflere sıcak bakan Siyah-Beyazlılar, Quaresma hangi kulübe 'Evet' derse fiyatta esnek davranacak. Portekizli oyuncunun bonuslarla birlikte satış rakamının 10 milyon euroyu aşması bekleniyor. Ricardo Quaresma, 2018 Rusya'da gösterdiği performansla büyük beğeni toplamış, özellikle İran'a attığı trivela golüyle uzun süre futbol gündemini sallamıştı.Quaresma, 5 yaşındaki oğlu Ricky'nin maceralarını sosyal medyada paylaştı. Record gazetesi de Q7'nin oğlunun çılgın fotoğraflarını internet sitesine taşıdı. 34 yaşındaki yıldız oyuncunun oğlunun boynuna yılanı doladığı fotoğraf ve yunus balığını öperken verdiği poz çok sayıda yorum aldı. Futbolseverler, "Babası gibi cesur" yorumu yaptılar.