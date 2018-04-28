Quaresma'ya 'Japon yapıştırıcı' Nagatomo

Hafta başından bu yana sarı-kırmızılı futbolcular, kişiye özel çalışmalar da gerçekleştirdi. Bu hafta sahada olacak stoper Maicon ise ekstra frikik antrenmanı yapıyor.Bu sezon Fatih Terim'in Galatasaray'ın başında olduğu ilk maç olan Göztepe karşılaşmasında harika bir frikik golüne imza atan Maicon, Kadıköy'de de Galatasaray'ın galibiyet hasretine neredeyse son veriyordu. Fenerbahçe maçında serbest vuruştan direğe takılan sambacı, Beşiktaş maçı öncesi 90'a odaklandı. Antrenman bitimlerinde tesislerde kalarak şut çalışması yapan Brezilyalı futbolcu, kaleye yakın mesafedeki frikik atışlarında topun başına geçecek.Hem 18 üzerinden hem orta mesafeden hem de uzak noktalardan serbest vuruş denemesi yapan Maicon'un füzeleriyle Beşiktaş'ı yıkmaya hazırlanıyor. Kadıköy'deki harika şutu direkten dönen Maicon, Beşiktaş'a karşı fileleri sarsmayı çok istiyor. Ligin ilk yarısında 5 gol atarak en golcü stoper olan Maicon, ikinci devrede ise fileleri bulamadı.Beşiktaş karşında gol atmayı hedefleyen Macion, rakibin kullandığı duran toplarda da takımın en büyük güvencesi olacak. Terim'in bir ara kulübeye çektiği Brezilyalı formasını tekrar kaybetmemek için büyük bir hırsla çalışıyor. Tecrübeli teknik adam da oyuncularıyla yaptığı görüşmede "Bu tip derbilerde duran topların önemi çok büyük. Ayrıca kaleyi gördüğünüz yerden şut atmalısınız" ifadelerini kullanarak oyuncularından Beşiktaş kalesini şut bombardımanına tutmalarını istedi.Fatih Terim'in derbi öncesi en güvendiği isimlerden biri Yuto Nagatomo. Başakşehir karşılaşmasında Visca'ya adım attırmayan Japon sol bek aynı tarifeyi Beşiktaşlı Ricardo Quaresma'ya uygulayacak. Nagatomo, Q7'nin bu sezon içinden hazırlanmış görüntülerini de izleyerek maça hazırlanıyor.Galatasaray'da, Beşiktaş maçı için ekstra prim uygulanması kararı alındı. Sportif AŞ Başkanvekili Abdürrahim Albayrak ile Başkan Mustafa Cengiz bu konuda özel olarak görüşüp en az 1 milyon dolarlık galibiyet primi dağıtılması kararını aldı.